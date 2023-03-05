Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 tutuklu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde D400 Karayolu Kırahmetler Kavşağı'nda gece 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Hasan Demir idaresindeki hafif ticari araç, Anamur'dan Gazipaşa'ya doğru seyir halinde olan Mehmet Ş. idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. TIR'ın altına giren hafif ticari araç sürücüsü Demir, araç içinde sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazanın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Hasan Demir, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan güçlükle çıkartıldı. Sağlık ekiplerini yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Demir'in Gazipaşa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.Kazanı ardından TIR sürücüsü Mehmet Ş., gözaltına alındı.