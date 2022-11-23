Haberler Yaşam Haberleri Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 23.11.2022 14:45 Son Güncelleme: 23.11.2022 14:53

Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Korkunç kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Bilal Şahin (34) yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Ekmel Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki kontrolsüz dönel kavşakta meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Anamur'a seyir halinde olan Bilal Şahin idaresindeki motosiklet ile Şevket S. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Şevket S. aracın içinde sıkışırken motosiklet sürücüsü Bilal Şahin yola savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Korkunç kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü Bilal Şahin'e ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Ardından ambulans ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü
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