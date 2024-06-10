Gazipaşa’da TIR ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağında saat 06.00 sıralarında Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halinde olan TIR, Sahil Yolu istikametinden D400 Karayolu'na çıkan Özgür Şenli idaresindeki iş makinesi yüklü kamyonla çarpıştı.

KUPA KISMI YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun kupa kısmı araçtan ayrılarak yola savruldu. Kamyon sürücüsü Özgür Şenli kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgür Şenli, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenli, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.