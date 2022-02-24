Gazipaşa’daki tarla cinayetine 42 yıl hapis

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde yaklaşık 3 yıl önce tarla sınırı nedeniyle aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aile arasında başlayan husumet sonucunda bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralanmasına ilişkin davada karar çıktı.

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık E.E. 15 yıl 22 ay 40 gün, Ercan D, Mehmet A. ve Cahide A. 8'er yıl 4'er ay, hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki hafta görülen karar duruşmasına tutuklu yaşı küçük E.E., Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz yargılanan Ferhat Y., Cahide D., Ercan D., Naile A., Fatih T., Mehmet A. katılmazken avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaası okunduktan sonra katılan vekillere mütalaaya karşı diyecekleri soruldu.

Suça sürüklenen E.E. "Önceki savunmalarımı tekrarlarım, beraatimi isterim. Topluma geri kazandırılmak istiyorum. Olay tarihinde çocuktum. Dosyanın iyi değerlendirilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti suça sürüklenen çocuk E.D'nın Ali Tural'a yönelik 'Kasten Öldürme' suçunu işlediğinden önce müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, suç tarihinde 15-18 yaş aralığı olduğundan 13 yıl hapis, yargılamada olumlu tavrı lehine indirim sebebi sayılarak 10 yıl 10 ay, Fatih T'ı kasten yaralamadan 5 yıl 6 ay ve kanuna muhalefet suçundan 6 ay 20 gün hapis, toplam 15 yıl 22 ay 40 gün hapis ve tutukluluğun devamına, sanık Cahide D, öldürmeye yardım etmekten ve hakaret suçundan 8 yıl 7 ay 19 gün hapis, Ercan D. ve Mehmet A. öldürmeye yardım etmek suçundan 8'er yıl 4'şer ay hapis cezasına çaptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay,12 Ekim 2019 tarihinde Gazipaşa'ya 60 kilometre uzaklıktaki Çayıryakası yaylasında meydana gelen olayda aralarında yıllar öncesine dayanan tarla anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet, taraflardan birinin köpeğinin zehirlenmesiyle yeniden alevlenmişti. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik silahlı çatışma dönmüş ve iddiaya göre 15 yaşındaki E.D, av tüfeğiyle Ali Tural'ı başından vurmuştu. Ateş eden E.D. ve babası ile Ali Tural'ın eşi ve oğlu Fatih Tural çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Acil Servis ambulansını beklemeden hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ali Tural yolda yaşamını yitirmişti.