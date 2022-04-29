Kıbrıs Gazisinin darp edildiği olayda 1 tutuklama 2 adli kontrol

Kocaeli Körfez İlçesi Tuğrul Caddesi üzerinde 24 Nisan 2022 günü meydana gelen olayda, iftara yakın pide almak amacıyla fırına giden ve pide kuyruğuna giren 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, burada kuyrukta bekleyen müşterilerden biri ile tartıştı. Kuru pasta ve pide almak istediği esnada, müşterilerden birinin "Amca üzerimize çıkıyorsun" demesi ile başlayan tartışmada, gazi Al, iddialara göre gençlere hakarette edince tartıştığı 3 genç tarafından darp edildi. Olay sonrası çevredekilerin araya girmesi ile kurtarılan yaşlı adam için hemen 112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Gazi Al'ı alarak hastaneye kaldırdı. Olaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

ÖNCE SERBEST KALDILAR

Hastaneye kaldırılan Abdullah Al'ın, yapılan ilk kontrollerinde basit yaralanması olduğu görüldü. Her iki tarafında birbirinden şikâyetçi olması nedeniyle, taraflar ifadeleri alınarak serbest kaldı. Ancak olayda darp edilen Al'ın 28 Nisan günü tekrar fenalaşması ve kendisini iyi hissetmemesi üzerine, yakınları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde, Abdullah Al'ın bağırsağında bir delik ve 3 yırtık oluştuğu tespit edildi ve hemen kolostomi tedavisi uygulandı. Al'ın hastanede tedavisi devam ederken, durumu hakkında ikinci bir rapor alınması ile hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığı ve suç vasfı değiştiği için, olaya karışan Erdal Y. Burak S. ve Uğur S. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şüpheliler emniyet tarafından tekrar gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç vasfı değişmesi ve Al'ın hastanede tedavi altına alınması sonrası gözaltına alınan 3 kişi, Körfez İlçe Emniyety Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Erdal Y. Burak S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken, Uğur S tutuklanarak cezaevine gönderildi.



HAKARET ETTİ İDDİASI

Öte yandan olayla ilgili olarak edinilen bilgilerde, Abdullah Al'ın fırına gittiğinde, kuyruktakilere evde misafirleri olduğunu ve sıcak pide değil soğuk pide alacağını söyleyerek kuyruğun başına geçtiğini, bu esnada gençlerin kendisi ile sözlü olarak tartıştığı ve Al'ın gençlere yönelik hakaret ettiği sonrasında ise olayın gerçekleştiği ileri sürüldü.