Gaziyi darp eden şüphelilerden biri tutuklandı

KOCAELİ Körfez İlçesi Tuğrul Caddesi üzerinde 24 Nisan 2022 günü meydana gelen olayda, iftara yakın pide almak amacıyla fırına giden ve pide kuyruğuna giren 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, 3 genç tarafından darp edildi. Yaralanan gazi hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı. Al'ın, yapılan ilk kontrollerinde basit yaralanması olduğu görüldü. Her iki tarafında birbirinden şikâyetçi olması nedeniyle gençler serbest kaldı. Ancak Al'ın 28 Nisan günü tekrar fenalaşması. Hastanede yapılan kontrollerde, Al'ın bağırsağında bir delik ve 3 yırtık oluştuğu tespit edildi ve hemen kolostomi tedavisi uygulandı. Al'ın hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığı ve suç vasfı değiştiği için Erdal Y. Burak S. ve Uğur S. tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler Körfez Adliyesine sevk edildi. Erdal Y. Burak S. adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Uğur S tutuklanarak cezaevine gönderildi.