Gazlı içecekten çıkanlar şoke etti

Mardin'in Ömerli ilçesinde bir tüketicinin öğle yemeği için verdiği siparişte satın aldığı gazlı içecekten yabancı cisimler çıktı.

Aldığı içeceğin içerisinde yabancı cisimlerle karşılaşan Faraç Kaya, yaptığı açıklamada, öğle yemeği için tostun yanına söylediği gazlı içeceğin içinden yabancı maddeleri görünce şok olduğunu belirtti.

Yaşadığı ilk şokun ardından Kaya, içeceği incelemesi üzerine cam şişe içinde bulunan içeceğin içinde iki üç parça yabancı cisim gördüğünü ve bundan dolayı satın aldığı yer ve üretici firmaya dava açacağını belirtti.

İnsan sağlığı açından kötü bir durum olduğun belirten Kaya, gün içinden ürünle birlikte Mardin Tüketici Mahkemesinde başvuracağını söyledi.

Kaya, şöyle dedi:

"Daimi müşterisi olduğum kafeden tost ve gazlı içecek siparişi verdim. Paket servis olarak aldığım gazlı içecek aldığımda gözüme çarptı içindeki bu cisim. Gazlı içecek içinde bulunan bu cisimleri görmemiz üzerine ben ve çalışma arkadaşlarım büyük şaşkınlık yaşadık. Bu konuda gerekli incelemelerin yapılmasını insan sağlığına bir zararın olup olmadığını araştırmak istedim. Avukatım tüketici mahkemesine başvurmam gerektiğini belirtti. Ben de Tüketici Mahkemesine avukatımla birlikte başvuracağım. Bu davayı açmamdaki öncelikli amacım herkes tarafından bilinen bu üretici firmanın bir daha böyle bir hata yapmaması ve bu şişenin içinde yer alan cisimlerin ne olduğunu merak ettiğim için onlardan davacı olacağım.

Nitekim bir zararı olmasa bile böylesi bir markada mide bulandıran bir yabancı maddenin bulunması hiç güzel bir durum değil. Ünlü bir firmanın ürününde böyle bir şeyle karşılaşacağımız aklımıza bile gelmezdi. Bunu gördükten sonra herkese aldıkları ürünleri iyice kontrol etmelerini öneriyorum." ifadelerinin kullandı.