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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Gazoz fabrikasında kazan faciası: 2 ölü

Hayrettin YENEL
Gazoz fabrikasında kazan faciası: 2 ölü
Niğde'de, çalıştıkları gazoz fabrikasında su kazanını temizlerken, kimyasal maddelerden zehirlenen 2 işçi öldü. Onlara yardım için kazana giren 3 işçi de yaralandı. Kentin ünlü markalarından Niğde Gazozu fabrikasında çalışan Durmuş Cenabay ve Ufuk Kılıçaslan, dün 10.30 sıralarında su kazanını temizlemek için içine girdi. Ancak temizlikte kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu işçiler zehirlendi. Durumu fark eden 3 işçi de arkadaşlarını kurtarmak için kazana girdi. Ancak onlar da kimyasal maddeden etkilendi. Bunun üzerine fabrikaya AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Oksijen kaynağıyla kazan kesildikten sonra çıkarılan işçilerden Durmuş Cenabay (43) ve Ufuk Kılıçaslan'ın (39) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 işçi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Faruk Sert (35) yoğun bakıma alınırken, B.Ş. (46) ve O.B. (53) ise ayakta tedavi edildi.

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Gazoz fabrikasında kazan faciası: 2 ölü
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