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Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:23 Son Güncelleme: 15.12.2023 10:46

Gazoz fabrikasındaki kimyasal zehirlenme olayında 2 kişi tutuklandı

Niğde OSB'de faaliyet gösteren Gazoz Fabrikasında atık tankının temizlenmesi sırasında meydana gelen kimyasal zehirlenme olayında 2 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hayrettin YENEL
Gazoz fabrikasındaki kimyasal zehirlenme olayında 2 kişi tutuklandı

Niğde'de gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 5 işçiden 2'sinin yaşamını yitirmesi üzerine, ihmali olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden işçiler Faruk Sert ve Ufuk Kılıçarslan, dün toprağa verilirken, hastanede tedavisi devam Durmuş Cebenay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Zehirlenen diğer iki işçinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

Gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesi üzerine, ihmali olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölenler Toprağa Verildi

Hayatını kaybeden işçiler Ufuk Kılıçarslan ve Faruk Sert dün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlanırken, hastanede tedavisi devam Durmuş Cebenay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın Geçmişi

Niğde'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gazoz fabrikasında çalışan Faruk Sert (35), Ufuk Kılıçarslan (29), B.Ş. (46), Durmuş Cebenay (43) ve O.B. (53), temizlik yapmak için su kazanına girdi. İşçiler, temizlikte kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu çıkan gazdan zehirlendi. Olayın haber verilmesi üzerine fabrikaya AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gazdan etkilenen işçileri çıkardıktan sonra ekipler de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

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Gazoz fabrikasındaki kimyasal zehirlenme olayında 2 kişi tutuklandı
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