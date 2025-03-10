Gazze batığında 1100 yıllık zeytin çekirdekleri

Antalya açıklarında fırtınaya yakalanarak batan ve Filistin'in Gazze kıyılarından yola çıktığı belirlenen 1100 yıllık gemi batığında, zeytin çekirdekleri bulundu. Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi, su altı robotlarıyla yaptıkları kazılarda, Türkiye kıyılarında daha önce rastlanmayan bu buluntuları ortaya çıkardı. Besmi Adası yakınlarında yürütülen kazılarda, zeytinyağı taşıyan amforalar bulundu. Amforaların birinden çıkan zeytin çekirdekleri, Akdeniz Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.