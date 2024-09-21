Gazze için “365 gün öldük “ foto çekimli destek

Fatih Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokaktaki sütüdyoda Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun , Gazzede 365 gün boyunca ölen çocuk, kadın yaşlı insanlara dikkat çekmek amacıyla 7'den 70'e 365 fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Engin Uzun'un bu projesine Gazze olayına duyarlı olan bir çok vatandaş fotoğraflarını çektirerek destek verdi. Bu projedeki amacının Gazzedeki katliamda 365 gün boyunca öldürülen insanların olduğu duyarlılığını göstermeyi amaçladığını belirten Engin Uzun, Kızı Ceylin Uzun'un yardımları ile gerçekleştirdiği foto çekimlerini yaptığını belirterek, "İsrail'in Gazzede başlattığı soykırım saldırılarında 7 Ekimden bu güne her gün ölüyoruz. Orada insanlar ölümle yaşam arasında mücadele veriyorlar. Bende 7 Ekimden bugüne kadar bir çok görseller paylaştım. Benim burada gerçekleştirdiğim projede insanların fotoğraflarını çekerek Gazze'de ölümü hergün hisseden bir Gazzelinin telefonunda veya bir platformda gördüğünde yalnız olmadıklarını görüp verilen destekleri görerek unutulmadıklarını bilip bir tebessüm etmesi ve gülümsemesi içindir. Toplumsal duyarlılık yaratmak için daha öncede bin bir kişiyi çekip yayınlayacaktım Fakat sponsor bulamayınca böyle bir projeye başladım" dedi. Engin Uzun'un Gazze için başlattığı "365 gün öldük" temalı fotoğraf çekimine destek veren İstanbul Rumeli Üniversitesi akademisyenlerinden Sevda Köyüstü ve Psikoloji öğrencisi Sema Nur güven'de desteklerini gösterdiklerini kaydettiler.

SEVDA KÖYÜSTÜ, "SANATIN GÜCÜYLE İNSANLIĞI HATIRLAMAK VE HATIRLATMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Sevde Köyüstü proje ile ilgili yaptığı açıklamada ise, " Engin Uzun'un 21 Eylül 2024 tarihinde stüdyosunda Gazze için düzenlediği "365 Gün Öldük" adlı fotoğraf çekimi, derin anlam taşıyan bir proje olarak öne çıkıyor. 7 Ekim 2024'te sosyal medyada duyurulacak olan bu projeye, 3 yaşından 60 yaşına kadar birçok insan destek vermek için katılım gösterdiğini görmek beni mutlu etti. Gazze'de yaşamını yitiren tüm insanlar adına gerçekleştirilen bu anlamlı projede, Engin Bey'in emeğine ve yüreğine sağlık. Sanatın gücüyle insanlığı hatırlamak ve hatırlatmak çok önemli" Fotoğraf sanatçısının projesini duyup fotoğraf çektirmeye gelen Endonezyalı Nauval Dzulfikar, "Endonezyalı bir Müslüman olarak dünyada barışı ve savaşların bitmesini diliyorum. Bu projede bu dünyanın bir insanı olarak çocukların ölmemesi için dua ediyorum. Çocukların ve insanların özgürce ölüm korkusu olmadan yaşamasını istiyorum. Savaşların bitmesi ve savaş ortamındaki ölümü her gün hisseden insanlara destek olduğumuzu göstermek için bu foto çekimini yaptırmak istedim" dedi.Endonezyada baza imalatı ve satışı yapan İbrahim Şimşek ile çocukları Hamza Seyit ve Meryem ile birlikte Engin Uzun'a fotoğraf çektiren Eyüp Aydın , bir baba olarak katliamın ve çocukların öldürülmesine bir son verilmesini insanlığın barış ve kardeşlik içerisinde yaşaması ve Gazzeye desteklerini göstermek için fotoğraf çektirdiklerini kaydettiler.