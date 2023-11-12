Gazze Özgürlük Filosu yeniden yola çıkıyor

İsrail'in Filistin'in Gazze şeridinde başlattığı saldırı etnik bir soykırıma dönüştürdü. Özellikle sivillere yönelik gerçekleştirdiği vahşette 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere toplamda 11 bin 78 Filistinli şehit edildi. Tüm dünya Gazze'de yaşanan vahşete kitlesel protestolar ve ambargolarla tepki göstermeye devam ederken Sivil Toplum Kuruluşları da (STK) tam abluka altına alınan Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışıyor. Yardım tırlarının dahi Siyonist rejim tarafından bombalanması, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan zulmün boyutlarını gözler önüne serdi.

Soykırımın haricinde yaşanan insani durum sonrası Filistin makamları acil yardım çağrısında bulundu. Çağrının üzerine harekete geçen Gazze Özgürlük Filosu Koalisyonu tekrar yola çıkmak üzere hazırlıklara başladı.

Türkiye, Kuveyt, Malezya, Endonezya, Almanya, İspanya, Amerika, İngiltere, Norveç, İsveç, Avusturalya, Güney Afrika ve İtalya'da dahil olmak üzere onlarca ülkenin katılımı ile oluşan büyük koalisyon yakın zamanda Gazze için demir almaya hazırlanıyor. Koalisyona dahil olan birçok aktivist ve insan hakları örgütleri de Gazze'de yaşanan soykırımın biran önce durdurulması ve deniz üzerinden bir insani yardım koridoru açılmasını talep ederek filoya dahil oldu.