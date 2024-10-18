Gazze ve Cibalya yok ediliyor

Cibalya'da yaşayanların aktarıldılarına göre, "Arkadaş kelimenin tam anlamıyla yok ediliyoruz ve şu anda burada olanlara dair hiçbir ışık görünmüyor. Bugün, Cibalya ve özellikle mülteci kampı kuşatmasının 8. günü. bölgede kalan üç hastane de kuşatıldı.

HASTANELER ATEŞ ALTINDA

Cibalya sakinleri tarafından verilen bilgilerde, hastanelerin kuşatma altında olduğu ve çalışanların ise tutuklandığı belirtildi. Kaynağımız,"Kemal Edwan, Endonezyalı ve El-Awda hastaneleri başta olmak üzere, şu an itibarıyla hastaneler ateş altında tahliye ediliyor, bazı sağlık çalışanları tutuklandı ve bazıları da Salahaddin Caddesi üzerinden tahliye edilirken hedef alındı. Sizden gizlemeyeceğim, sokaklarda onlarca ceset var ve herhangi birine ulaşamıyoruz çünkü bölgede yapılacak herhangi bir hareket yeni canlara mal olacak. Dün, mahalle girişinde hiçbir uyarı olmadan hedef alınan yaralıları taşımak için ambulans istedik. Ayrıca düşman ordusu tüm gıda, tıbbi ve hatta su ikmallerini dahi kesti. "

KITLIK BAŞ GÖSTERİYOR

Cibalya sakinleri ,"Kuzeyde, özellikle de Cebaliya'da kıtlık giderek artıyor; gıda kaynaklarının kıtlığı ve hareket zorluğu yaşanıyor. Şu anda düşman ordusu tarafından evlerimize baskın düzenlendikten sonra evlerimizi birer birer yakmaya başladılar. Siyonist Ordu tarafından kontrol edilen bölgelerde hala mahsur kalan yüzlerce aile var; onlara ne yiyecek ne su ne de ilaç ulaştırabiliyoruz? Daha da korkuncu, evlere baskın yapmaya devam edip insanları dışarı çıkmaya zorlayarak işkence ediyorlar, onları aşağılıyorlar ve nihayetinde, bölgeyi terk etmeme ve bölgede kalma konusunda ısrarcı olanları soğukkanlılıkla sokakta idam ediyorlar. Bu vahşeti işleyerek bölgeyi boşaltmak istiyorlar ve çatışmalar sırasında zırhlı araçların önünde insanlarımızı canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Arkadaşlar, medya karartması nedeniyle size ulaşmayan birçok ayrıntı var ve siyonist ordu, Lübnan ve İran'a dikkat çekilmesini fırsat bilerek bizi yok etmeye çalışıyor. Şu anda düşman ordusu, Cebaliya şehrini tamamen kuşatmak ve çevrelemek için doğu ve batıdan ilerliyor. Lütfen burada olanları yaymayı bırakmayın ve bu vahşi ordunun bizi yok etmesini bir yolla engelleyin. Cibalya Halkı önce Allah'a sonra sizin duyarlılığınıza emanettir. Sizleri elinizden geleni yapmaya, sesimizi duyurmaya çağırıyoruz"