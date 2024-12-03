Gazze’de maç var: Gazzeli çocuklar Ronaldo’ya seslendi

Geçen yıl, Ekim ayından bu yana, katliam ve bombardımanların aralıksız devam ettiği Gazze'de günlük yaşam zorlu koşullar altında da olsa devam ediyor. Binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce insanın evsiz kalmasına neden olan bu katliam, özellikle en savunmasız kesim olan çocukları derinden etkilemeye devam ediyor. Gazze'deki çocuklar, katliamın etkileri altında hayatta kalma mücadelesi verirken, Gaziantep merkezli Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bir umut ışığı olmak için anlamlı bir adım attı. Katliamın ortasında, hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar Cristiano Ronaldo'ya bizi unutma diye seslendiler. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu sese kulak vererek bir futbol maçı düzenlendi. Çocuklara Cristiano Ronaldo forması, madalya ve ayakkabı hediye eden dernek futbolun birleştirici ruhunu ve sporun iyileştirici etkisi ile, Gazze'nin çocuklarına umut olmayı amaçladı.

Maç, derneğin özel olarak hazırladığı Cristiano Ronaldo formasıyla daha da anlam kazandı. Ronaldo'nun forması, Gazze'deki çocuklar için sadece bir spor kıyafeti değil, aynı zamanda bir hayalin ve umudun sembolü. Yıkımın gölgesinde kaybolan çocukluklarını geri kazanmak, daha iyi bir gelecek inşa etmek ve dünya ile bağlarını yeniden kurmak isteyen çocuklar için bu formalar bir motivasyon kaynağı oldu. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Katliamın acımasız koşulları altında hayatta kalmaya çalışan bu masum çocuklarımıza umut olmak, onlara bir parça mutluluk ve huzur sunabilmek için bir etkinlik düzenledik. Bu masum çocuklara, futbolun birleştirici gücüyle yaşam sevincini yeniden hatırlatmak, onların içindeki umudu yeşertmek istedik. Allah katliamın yıkıcı etkilerinden onları korusun, hayatlarına barış ve huzur getirsin. Bu futbol maçı, onların içindeki umudu yeşertsin, her bir çocuk kalbinde sevgi ve güven bulsun. Bugün burada sadece bir maç değil, aynı zamanda bir mesaj veriyoruz: Gazze'de umut asla kaybolmaz. Birlikte daha güçlüyüz. Çünkü bir çocuğun gülüşü, tüm insanlığın geleceğidir" diye konuştu.