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Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:58 Son Güncelleme: 25.12.2023 15:05

Gazze’de öldürülen meslektaşları için toplandılar

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İsrail'in Filistin'de öldürülen gazeteciler için İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, “Bütün bu soykırım, modern dediğimiz, medeni dediğimiz dünyanın gözü önünde oluyor. Birleşmiş Milletler suskun, AB ortada yok. ABD ise İsrail'in yanında yer alıyor. Türkiye dışında İslam ülkeleri sessiz ve aciz bir durumda bekliyor” dedi.

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Gazze’de öldürülen meslektaşları için toplandılar

FİLİSTİNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZIN SESİ OLACAĞIZ

Toplumu bilgilendirme görevi gereği İsrail'in uyguladığı saldırıları dünyaya duyuran gazetecilerin İsrail tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Burhan, "Savaşın en çok mağdurları gazeteciler olmuştur. İsrail'in en büyük düşmanı gazetecilerdir. Bu devletin yaptığı katliamları dünyaya duyuruyorlar. İsrail kimi zaman kimyasal bomba kullanıyor, kimi zaman hastaneleri vuruyor. Okulları vuruyor. Biz bu katliamları gazeteciler vasıtasıyla öğreniyoruz. Bu nedenle bu terör devleti gazetecileri hedef alıyor. Şu ana kadar öldürülen ve şehit edilen gazetecilerin sayısı 103 oldu. Filistinlilerin dünyaya açılan penceresi olan gazetecilere yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz" dedi. "Bizler bu kardeşlerimizin yanındayız" diyen Burhan, " Filistinli gazetecilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Onların bayraklarını indirtmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Burhan, "Bizler Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak Filistin halkının yanındayız. Filistin'deki gazetecilerin yanındayız. Onların sesi olacağız. Filistinli gazetecileri öldüren İsrail'i kınıyoruz" sözlerini kullandı.

PKK İSRAİL'İN TAŞERON TERÖR ÖRGÜTÜ

Önceki gün taşeron terör örgütü PKK ve onların destekçisi ABD ve İsrail'in hain saldırılarıyla 12 askerin kahramanca şehit olduğuna değinen Burhan, "Büyük İsrail'i kurmak için önce Bağdat'ı, Sonra Şam'ı istikrarsızlaştırdılar. Şimdi hedefleri Ankara'dır. Filistin güvende olmazsa bizde güvende olamayız. Türkiye'yi zayıflatmak isteyen Siyonistler PKK'ya destek veriyor" değerlendirmesini yaptı.

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Gazze’de öldürülen meslektaşları için toplandılar
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