Haberler Yaşam Haberleri Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a getirildiler
Giriş Tarihi: 4.12.2023 14:02 Son Güncelleme: 4.12.2023 14:15

Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a getirildiler

İsrail’in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği bombalamalar nedeniyle Gazze’de kalan 142 kişilik Türk kafilesi Mısır’a geçtikten sonra hava yolu ile İstanbul’a getirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a getirildiler

Gazze'de yaşanan katliam ve soykırım saldırılarında günlerdir mahsur kalan ve atılan bombalarla hayatını kaybetme tehlikesi yaşayan Türk vatandaşları esir takası sırasında verilen ara sırasında Gazze'den Mısır'a geçirilmişti.

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen 142 Türk vatandaşı daha uçakla Kahire'den İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Aralarında çocuk ve yaşlıların bulunduğu grup İstanbul Havalimanı VIP salonunda gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

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Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a getirildiler
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