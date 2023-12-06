Haberler Yaşam Haberleri Gazze’den tahliye edilen Türkler İstanbul’a getirildi
Giriş Tarihi: 6.12.2023 11:53 Son Güncelleme: 6.12.2023 11:54

Gazze’den tahliye edilen Türkler İstanbul’a getirildi

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşlarının da bulunduğu 68 kişilik kafile, İstanbul'a geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gazze’den tahliye edilen Türkler İstanbul’a getirildi

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 68 kişilik kafile, Kahire'den havalanan TK695 sayılı Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul'a geldi.

Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı.

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Gazze’den tahliye edilen Türkler İstanbul’a getirildi
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