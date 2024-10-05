Gazzeli çocukların yarım kalan hayallerini çizdiler

Yetim Vakfı, Gazze'de şehit edilen çocuklara dikkat çekmek için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi. Çocuklar ve aileler Gazzeli çocukların yarım kalan hayallerini, özgür Filistin temennilerini gönülden gelen çizgilerle tuvale yansıttılar. Çocuklar tarafından yoğun katılım sağlanan etkinlik, yerli ve yabancı turistler tarafından da oldukça ilgi gördü.

81 İLDE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZDİLER

Yetim Vakfı'nın düzenlediği etkinlik aynı anda bütün Türkiye'de gerçekleştirildi. 81 ilde meydanlarda eş güdümlü olarak Filistinli çocuklar için çizildi.

İNSANLIĞA ÇİZGİLERİYLE SESLENDİLER

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında İsrail saldırılarının hukuksuzluğuna dikkat çekerek, Gazzeli çocukların yaşadığı sıkıntılardan bahsederek insanlığa seslenip bu vahşete son verilmesini istedi. Yılmaz, "Bugün 2 milyarlık İslam âleminin ve 8 milyarlık dünya nüfusunun cevap vermesi gereken tek soru şudur: 17 yıldır havadan, karadan ve denizden İsrail ablukası altında bulunan Gazzeli çocuklara, nefes alacakları bir koridor açabilir miyiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil; Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oyun oynayacakları, kendilerini güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır" dedi. Etkinlik sonunda çocukların rengarenk boyalarla hayallerini resmettiği 1 kilometrelik tuval açılara bir koridor oluşturuldu ve etkinlik nihayete erdi.