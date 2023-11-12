Gazzeli doktor: Ya galip geleceğiz ya şehit olacağız

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Şifa Hastanesi'nde acil servis bölümünde çalışan İzzeddin Nur, can kurtarmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Hastane içinden bir video çeken tıp öğrencisi Nur, "Gazze'yi terk etmek için yola ihtiyacımız yok. Dünyadaki her bir insana çağrı yapıyorum. Gazze'yi tıbbi ve insani yardımla destekleyecek bir yol gerek. Elektrik kesintilerini nedeniyle ilkel yöntemlerle çare arıyoruz." ifadelerini kullandı.

BIRAKIP GİTMEYECEĞİZ

Her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Gazzeli doktor, "Önümüzdeki saatlerde hastanemiz içindekilerle birlikte bombalanabilir. İşgalciler, yerinden edilmiş insanları ve sağlık personelini göçe zorlamak için hastaneleri zaten birkaç kez vurdu. Ama binlerce yaralıyı hastanenin içinde bırakıp gitmeyeceğiz. Onları bırakmayacağız, hastaneden ya galip ya da şehit olarak çıkacağız." dedi.