Haberler Yaşam Haberleri Gazzeli doktor: Ya galip geleceğiz ya şehit olacağız
Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:22 Son Güncelleme: 12.11.2023 10:52

Gazzeli doktor: Ya galip geleceğiz ya şehit olacağız

İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze’de hem hastaneleri vuruyor hem de hayati öneme sahip hastanelerin hizmet vermesini engelliyor. Hastanelerde ise kritik çizgi çoktan aşıldı. Sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle yaşama tutunan hasta ve yaralıların tedavisi çoğunlukla el feneri ışığında yapılıyor.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Gazzeli doktor: Ya galip geleceğiz ya şehit olacağız

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Şifa Hastanesi'nde acil servis bölümünde çalışan İzzeddin Nur, can kurtarmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Hastane içinden bir video çeken tıp öğrencisi Nur, "Gazze'yi terk etmek için yola ihtiyacımız yok. Dünyadaki her bir insana çağrı yapıyorum. Gazze'yi tıbbi ve insani yardımla destekleyecek bir yol gerek. Elektrik kesintilerini nedeniyle ilkel yöntemlerle çare arıyoruz." ifadelerini kullandı.

BIRAKIP GİTMEYECEĞİZ

Her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Gazzeli doktor, "Önümüzdeki saatlerde hastanemiz içindekilerle birlikte bombalanabilir. İşgalciler, yerinden edilmiş insanları ve sağlık personelini göçe zorlamak için hastaneleri zaten birkaç kez vurdu. Ama binlerce yaralıyı hastanenin içinde bırakıp gitmeyeceğiz. Onları bırakmayacağız, hastaneden ya galip ya da şehit olarak çıkacağız." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki
Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü
Gazze son dakika: Hamas görüntüleri paylaştı... İşte Beyt Hanun'da İsrail askerlerinin vurulduğu anlar
Son dakika haberler: TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti: Not bırakmış!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler: İslam dünyası hareket geçmeli
Temizlik yaparken hayatının şokunu yaşadı! Yataktan yüzlerce larva…
Polatlar'ın ardından gözler onlara çevrildi! Külçe altınlarla şov yapmıştı: Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık suçlaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı
THY'den tarihinin en büyük uçak alımı! Airbus yöneticileri ile İstanbul'da önemli görüşme
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazzeli doktor: Ya galip geleceğiz ya şehit olacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA