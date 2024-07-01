Gazze’nin acıları Üsküdar’da tabloya dönüştü

Sanatçı Kasım Tan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, 37 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları, yapımı bir ayı aşkın süren sanat eseriyle İstanbul'da protesto etti. Üsküdar Valide-i Cedid Camii önünde Filistinlilere destek amacıyla 9 metreye, 3 metre boyutundaki dev tabloya imza atan Tan, bireysel çizim eylemini tamamladı. Filistin'de yaşanan acı olayların resmedildiği tablonun son çizgilerine şahit olmak isteyen İstanbullular da oturma eylemiyle projeye destek vererek, İsrail'in aylardır devam eden zulmüne tepki gösterdi.Ressam Kasım Tan yaptığı açıklamada, Filistin'de yapılan soykırımın hafızalarda yer alması için sanat ve insanlık tarihine bir eser bırakmak istediğini söyledi. Çalışmanın fikir aşamasında, 8 aylık bir inziva dönemi yaşadığını dile getiren Tan, "Bu inzivanın çıkışında, 'Filistin için bir şey yapmalıyım' dedim. Çünkü rüyalarımda Filistin'i veya oradaki insanları görüyordum" dedi. Tan, eserin yapım sürecinin 21 günde tamamlanacağını düşündüğünü kaydederek, "Fakat gerek çizdiğim şeyler, gerek yaşananlar ağırdı. Aktarmak da benim için ağır olduğu için uzun sürdü. Kendi içinde bir inzivası daha oldu ve yürekleri Filistin'le atan insanlarla beraber son rötuşları yapıp eseri tamamladık" ifadesini kullandı. Tan, "Eseri dışarıda yapıyorum. Temiz vicdanlı insanlarla beraber temiz bir iş yapmak için son gün böyle, oturma eylemiyle tamamlamak istedim. Buradaki insanlar hem bu işi hem de Filistin'i benimsemiş insanlar. Kendilerine gerçekten en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle sanatçılara çok sorumluluk düşüyor. Çünkü gençler yani insanlar gerçekten yaptıklarımızı önemsiyor. Sanatçılarımızın Filistin meselesi hakkında hassas olması, bulundukları yerleri küçümsememesi gerekiyor" diye konuştu.