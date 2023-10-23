Haberler Yaşam Haberleri Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:20 Son Güncelleme: 23.10.2023 10:21

Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderilecek.

AA
Gazze’ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı." bilgisi verildi.

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Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
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