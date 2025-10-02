GAZZE’YE GİDEN TÜRK AKTİVİSTLER: Sumud Filosu’nda Türkiye’den kimler var, isimleri neler?

Gazze'de devam eden insani kriz ortamında, deniz yolu ile yardım ulaştırma amaçlı Küresel Sumud Filosu büyük ilgi görüyor. Filoya Türkiye'den de önemli katılımlar sağlanıyor. Ablukanın kırılması ve Gazze halkına destek amacı taşıyan filoda yer alan Türk aktivistler isim isim araştırılıyor. İşte, "Sumud Filosu'nda Türkiye'den kimler var?" sorusunun cevabı:
Eylül ayı itibarıyla yola çıkan ve Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Sumud Filosu Gazze'ye 69.3 mil (yaklaşık 112 kilometre) kala siyonist İsrail askerleri tarafından saldırıya uğradı.
Onlarda teknenin yolu kesilirken kalanlar Gazze yolunda ilerlemeye devam ediyor. Filoda yer alan Türk aktivistler de haber kaynakları ve sosyal medya üzerinden ülkemize bilgi ulaştırmaya devam ediyor.
Filoda pek çok ülkeden aktivist bulunuyor. Türkiye'den de halihazırda 50'nin üzerinde ismin yer aldığı filo adım adım takip ediliyor.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu yaptığı açıklamada Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 25 Türk aktivistin alıkoyduğu belirtmişti. Alıkonulan Türk aktivist sayısı 37 oldu.
Alıkonulan aktivistler açlık grevine başladığı bilgisi paylaşılıyor.
İşte alıkonulan 30 Türk aktivistin isimleri:
Fikret Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Zeynep Tekocak, Metehan Sarı, Hüseyin Şuayip Ordu, Onur Murat Tolgu, Semih Şener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu, Abdülmecit Bahçıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevfik Yıldız, Bekir Turunç, Mesut Çakar, Müslim Ziyali, Sümeyye Polat, Semanur Sönmez Yaman, Evren Aka, Muhammed Emin Yıldırım, Umut Akdağ, Abdullah Gündem, Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ersin Çelik, Mehmet Sait Direkçi, Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan
Sumud Filosu yola çıktığında Türkiye Delegasyonu üyelerinden çevirmen Ayçin Kantoğlu, ilk yaptığı değerlendirmede, "Küresel Sumud Filosu, aslında daha önce Mavi Marmara ile başlayan, Madleen gemisi ve Hanzala ile devam eden denemelerin bir devamıdır. Bu kez, ablukanın kırılması amacıyla 44 ülkeden 1000'e yakın aktivistle bu rota bir kez daha aşılmaya çalışılacak. Biz de Türkiye delegasyonu olarak bu kutlu organizasyonun içinde yer alacağız." ifadelerini kullanmıştı.