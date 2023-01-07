GBT kontrolünde konuşamayınca gerçek ortaya çıktı! Sürücü 20 bin 977 TL ceza yedi





ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 20 BİN 977 TL PARA CEZASI

Uyuşturucu kullandığı belirlenen araç sürücüsü Fırat S.'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan 20 bin 977 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu. Otomobil ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Araçta bulunan ve uyuşturucu kullandıkları belirlenen B.B.A., K.Y. ve M.G. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca araçta bulunanlardan yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişiye tebligat yapıldı.