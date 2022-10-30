Haberler Yaşam Haberleri Gebelik müjdesini aldı, ertesi gün kanser olduğunu öğrendi
Giriş Tarihi: 31.10.2022

Gebelik müjdesini aldı, ertesi gün kanser olduğunu öğrendi

İstanbul Kağıthane’de yaşayan Gözde Sakal (33) tesadüfen göğsünde fark ettiği kitle için hastaneye gitti. Önce hamilelik müjdesini aldı, ertesi gün de meme kanseri olduğunu öğrendi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Gebelik müjdesini aldı, ertesi gün kanser olduğunu öğrendi
İstanbul Kağıthane'de yaşayan gözde Sakal (33) tesadüfen göğsünde fark ettiği kitle için hastaneye gitti. Önce hamile olduğunu öğrendi, ertesi gün de meme kanseri olduğunu... 4 gün sonra kürtaj olmak zorunda kalan Sakal, 1 hafta içinde de kemoterapi almaya başladı. 6 yaşındaki kızı için hayata tutunmalıydı. Tedavi sürecine sımsıkı sarıldı. Hâlen ışın tedavisi süren gözde Sakal, yeniden sağlığına kavuşup eski günlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"DESTEKLE ATLATIYORUM"
Birinci evrede teşhis edildiği için tedavisinin iyi geçtiğini belirten Sakal, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Bu süreçte en önemli şey etrafımın kalabalık olması ve iyi bakılmış olmamdı. Ne kadar iyi beslenirseniz, moralinizi iyi tutarsanız ve çok dile getirmezseniz her şey daha rahat ilerliyor. Bu konuda çok şanslıyım çok iyi doktorlarla karşılaştım. Eşimin ve ailemin desteğiyle çok şükür güzel şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Işından sonra da artık bitiyor."
Yapı olarak karalar bağlayan biri olmadığını belirten Sakal, "Böyle olmam bu süreçte işime yaradı. Etrafımın kalabalık olması ve bana hastalıklı gibi hissettirmemeleri çok iyi geldi. Bol bol kitap okudum. Çocuğum süreci öğrendiğimiz andan itibaren okulu askıya almak zorunda kaldı. Evde onunla vakit geçirdim. Kemoterapi süreci zorlu geçiyor, ağrılar oluyor ama ne kadar çok yatarsam o kadar çok yatma isteği geliyordu. Ben de hemen kalkıp iş yapıp, hareket edip, spor yapıp atlatmaya çalıştım." dedi.

"KENDİNİZİ MUAYENE EDİN"
Herkesin meme kanserine karşı kendilerini muayene etmelerinin erken teşhisteki önemine vurgu yapan Sakal, "Ben tesadüfen öğrendim. Agresif bir türdü, erken teşhis edilmese daha çok yere sıçrayabilirdi, daha ağır tedavi olabilirdi" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
KYK 2022 BURS BAŞVURU SAYFASI | e-Devlet GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası
İlan sayfalarında Togg hareketliliği! Otomobillerini şimdiden satışa çıkardılar
Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gebelik müjdesini aldı, ertesi gün kanser olduğunu öğrendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA