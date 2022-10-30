Gebelik müjdesini aldı, ertesi gün kanser olduğunu öğrendi

İstanbul Kağıthane'de yaşayan gözde Sakal (33) tesadüfen göğsünde fark ettiği kitle için hastaneye gitti. Önce hamile olduğunu öğrendi, ertesi gün de meme kanseri olduğunu... 4 gün sonra kürtaj olmak zorunda kalan Sakal, 1 hafta içinde de kemoterapi almaya başladı. 6 yaşındaki kızı için hayata tutunmalıydı. Tedavi sürecine sımsıkı sarıldı. Hâlen ışın tedavisi süren gözde Sakal, yeniden sağlığına kavuşup eski günlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.Birinci evrede teşhis edildiği için tedavisinin iyi geçtiğini belirten Sakal, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Bu süreçte en önemli şey etrafımın kalabalık olması ve iyi bakılmış olmamdı. Ne kadar iyi beslenirseniz, moralinizi iyi tutarsanız ve çok dile getirmezseniz her şey daha rahat ilerliyor. Bu konuda çok şanslıyım çok iyi doktorlarla karşılaştım. Eşimin ve ailemin desteğiyle çok şükür güzel şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Işından sonra da artık bitiyor."Yapı olarak karalar bağlayan biri olmadığını belirten Sakal, "Böyle olmam bu süreçte işime yaradı. Etrafımın kalabalık olması ve bana hastalıklı gibi hissettirmemeleri çok iyi geldi. Bol bol kitap okudum. Çocuğum süreci öğrendiğimiz andan itibaren okulu askıya almak zorunda kaldı. Evde onunla vakit geçirdim. Kemoterapi süreci zorlu geçiyor, ağrılar oluyor ama ne kadar çok yatarsam o kadar çok yatma isteği geliyordu. Ben de hemen kalkıp iş yapıp, hareket edip, spor yapıp atlatmaya çalıştım." dedi.Herkesin meme kanserine karşı kendilerini muayene etmelerinin erken teşhisteki önemine vurgu yapan Sakal, "Ben tesadüfen öğrendim. Agresif bir türdü, erken teşhis edilmese daha çok yere sıçrayabilirdi, daha ağır tedavi olabilirdi" şeklinde konuştu.