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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Gebze Çarşısı insanlar için umut oluyor

AA
Gebze Çarşısı insanlar için umut oluyor
Hatay'da, işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için Defne ilçesinde 46 ahşap dükkândan oluşan çarşı kuruldu. Depremzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Gebze Belediyesi tarafından oluşturulan "Gebze Çarşısı"nda hak sahipleri dükkânlarını açmaya başladı. Çarşıda kahve dükkânı işleten Mahfuz Karaçay (55), "Küçük de olsa bir şeylerin olması insanları moral bakımından canlandırıyor" dedi. Veteriner Hekim Mert Gülşan ise "Burası insanlar için biraz umut oluyor" diye konuştu.
Öte yandan Malatya'da da geçici işyerlerinin yapımına başlandı. İşyerleri tamamen yıkılan veya ağır hasarlı esnafa kura çekimiyle konteyner dağıtılacağı bildirildi.

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Gebze Çarşısı insanlar için umut oluyor
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