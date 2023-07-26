Gebze fena karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Gebze İlçesi Mutlukent mevkiinde bulunan Ardeşen Sitesinde, önceki gün henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada, 1 kişi bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, bıçaklama olayına karışan zanlıyı kısa sürede tespit etti.

ZANLIYA VE POLİSE SALDIRDILAR

Polis ekipleri zanlıyı gözaltına almak için akşam saatlerinde siteye gitti. Şahıs gözaltına alınırken o esnada sitede toplanan öfkeli kalabalık önce zanlıya, daha sonra da zanlının linç edilmesine engel olmaya çalışan polis memurlarına saldırdı. Bölgeye takviye çağırılan ekipler, kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Bu esnada bir polis otosunun camları kırıldı. Çıkan olaylara karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.