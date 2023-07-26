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Giriş Tarihi: 26.7.2023 23:55 Son Güncelleme: 27.7.2023 00:47

Gebze fena karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde bir sitede, önceki gün yaşanan bıçaklama olayının zanlısı gözaltına alınırken, ortalık fena karıştı. Hem   zanlıya hem de polise saldıran kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Olaylara karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Gebze fena karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Gebze İlçesi Mutlukent mevkiinde bulunan Ardeşen Sitesinde, önceki gün henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada, 1 kişi bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, bıçaklama olayına karışan zanlıyı kısa sürede tespit etti.

ZANLIYA VE POLİSE SALDIRDILAR

Polis ekipleri zanlıyı gözaltına almak için akşam saatlerinde siteye gitti. Şahıs gözaltına alınırken o esnada sitede toplanan öfkeli kalabalık önce zanlıya, daha sonra da zanlının linç edilmesine engel olmaya çalışan polis memurlarına saldırdı. Bölgeye takviye çağırılan ekipler, kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Bu esnada bir polis otosunun camları kırıldı. Çıkan olaylara karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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