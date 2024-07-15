Gebze Teknik Üniversitesi’nde laboratuvarda yangın!

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Kampüs içerisindeki Malzeme Fiziği Laboratuvarı'nda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Laboratuvar hemen boşaltılırken, ihbar üzerine kampüse itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.