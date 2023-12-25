Gebze’de kaza: 15 yaralı

D-100 Karayolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, Gebze-Harem seferini yapan G.A. hakimiyetindeki minibüs, yan yoldan D-100 Karayolu'na çıktığı esnada, bariyerlere çarptı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan 15 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförü G.A ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici vasıtası ile yoldan kaldırıldı.