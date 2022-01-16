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Giriş Tarihi: 16.1.2022 15:34 Son Güncelleme: 16.1.2022 15:48

Gebze'de tüyler ürperten vahşet: Caddede karşılaşınca...

AA
Gebze’de tüyler ürperten vahşet: Caddede karşılaşınca...

Kocaeli Gebze'de, kan donduran bir cinayet işlendi... E.A. (23) caddede karşılaştığı Dinçer Solhan’ı (41) tabanca ile ateş ederek katletti. Gözaltına alınan E.A, Dinçer Solhan ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

Kanlı olay, dün öğleden sonra, Gebze Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A. ile Dinçer Solhan caddede karşılaştı. Yaşanan tartışma üzerine tabancasını çıkaran E.A. silah tutukluk yapınca kabzasıyla Dinçer Solhan'ın başına vurdu. Silahına mermiyi süren E.A. art arda tabancayı ateşledi. Göğsüne 5 kurşun isabet eden Dinçer Solhan ağır yaralandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayın ardından kaçan E.A.'yı bu sabah saatlerine doğru İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan E.A., emniyetteki ifadesinde Dinçer Solhan ile aralarında husumet olduğunu, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. E.A. emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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Gebze'de tüyler ürperten vahşet: Caddede karşılaşınca...
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