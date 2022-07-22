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Giriş Tarihi: 22.7.2022 05:00 Son Güncelleme: 22.7.2022 05:06

Gebze'de yangın! Geri dönüşüm deposu alevlere teslim

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda deposunda yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü

İHA
Gebze’de yangın! Geri dönüşüm deposu alevlere teslim

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese birçok ilçeden takviye itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Gebze'de yangın! Geri dönüşüm deposu alevlere teslim
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