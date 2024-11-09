Gebze’deki doğal gaz patlamasında bir kayıp daha

Üzücü olay, Gebze İlçesi Mevlana Mahallesi'nde, 866 Sokak'taki 5 katlı bir binanın üçüncü katında gerçekleşti. İddiaya göre, doğal gaz kaçağı nedeniyle yaşanan büyük patlama sonrası binanın katlarından biri harabeye dönerken, çevredeki binalarda ve araçlarda da hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kişileri yakınlardaki hastanelere ulaştırdı. Patlamada yaralananlar arasında Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen (65), B.T. (40), Z.K. (50) ve Ö.E.E. (17) bulunuyordu. Durumu ağır olan 65 yaşındaki Günay Ergen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİR KAYIP DAHA

Patlamada ağır yaralanan Şerife Sarı'dan ise günler sonra üzücü haber geldi. Hastanede yaşam savaşı veren Sarı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Gebze'deki doğal gaz faciası, arka arkaya gelen can kayıplarıyla mahallede derin üzüntüye yol açtı.