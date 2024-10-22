Gebze’deki patlamaya ilişkin resmi açıklama: 8 kişi yaralandı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, patlamanın gerçekleştiği bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve yaralılar hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerinde hasar tespit ve inceleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

VALİLİLKTEN AÇIKLAMA

Yetkililer, patlamanın kesin nedenini belirlemek için detaylı incelemelerin devam ettiğini ve vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Konu ile ilgili olarak Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "22 Ekim 2024 tarihinde saat 11:18'de ilimiz Gebze ilçesinde bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 8 vatandaşımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.Gerekli güvenlik önlemleri alınarak olay ile ilgili incelemeler ve hasar tespit çalışmaları titizlikle devam etmektedir"