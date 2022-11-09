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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Geç kalmayın buğdayı ekin

Prof. Dr. Yalçın Kaya, kurak olduğu için ekim yapmayan çiftçiyi uyardı: 15 Kasım kritik tarih. Kurak da olsa buğdayı ekin ki tohum ilk yağışın ardından çimlensin, kış aylarındaki donlara karşı hazırlıklı hale gelsin

AA
Geç kalmayın buğdayı ekin
Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, çiftçilere, kurak toprağa dahi olsa buğdaylarını ekme tavsiyesinde bulundu. Kaya, iklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle Trakya'da son yıllarda buğday ekim döneminin kasım ayına sarktığını belirtti. Trakya genelinde bu yıl normalin üzerinde kuraklık yaşandığını anlatan Kaya, üreticilerin kurak toprağa tohum ekmek zorunda kaldığını ifade etti. Kuraklığın tarımsal üretimi etkilediğini vurgulayan Kaya şunları söyledi: "Çok nadir görülen bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Neredeyse kasım ayının ortalarına geldik halen yağmur yok, maalesef bu, yazın da yaşandı. Yakın dönemlerde yağış beklenmiyor. Bu yüzden üreticiler geç kalmadan ekim yapmalı. Soğuklar başlamadan tohumlar toprakla buluşmalı. Son yıllarda zaten buğdayı ekim ayında ekmeyi bırakmıştık. Küresel ısınma nedeniyle ekim mesaisi kasım ayına gelmişti ama bu kadar da yoğun bir kuraklık beklemiyorduk. Tohum için öncelikle tarlaların hazırlanması lazım. Şu an toprak çok sert ve maalesef güzel bir tohum yatağı hazırlayamıyoruz. Tarlalar asfalt gibi oldu. Çiftçilerimizin hiç durmaması gerekir. Tohum yatağı hazırlayıp artık tohumları ekmeleri gerekir. Çünkü kasım ayının 15'i kritik bir zaman. Bu tarihe kadar ekilirse ilk yağışın ardından çimlenecek ve bitkinin kök tacı kış aylarındaki donlara karşı hazırlıklı hale gelecek. O yüzden çiftçilerimiz kurak torağa dahi olsa tohumlarını eksinler."

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Geç kalmayın buğdayı ekin
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