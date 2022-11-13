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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Geç saatlere kadar oturanlarda diyabet riski

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Geç saatlere kadar oturanlarda diyabet riski
NEW Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki ABD'li bilim adamları yaptığı araştırmada, gece oturan ve erken yatan iki grubun günlük aktivite modellerini izledi. Araştırmada, geceleri oturup film izleyen veya oyun oynayan kişilerin, gündüzleri erken kalkamadığı ve bunun da vücudun dengesini adeta alt üst ettiği ortaya çıktı. Gece geç saatlere kadar oturan kişiler için uzmanlar Tip 2 diyabet riskine karşı uyardı. Erken kalkanların hastalık riskinin azaldığı, gün içinde daha aktif ve aerobik olarak daha formda oldukları belirtildi.

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Geç saatlere kadar oturanlarda diyabet riski
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