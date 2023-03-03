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Giriş Tarihi: 3.3.2023 13:59 Son Güncelleme: 3.3.2023 14:25

Gece asayiş, gündüz çocuklarla oyun

Asrın felaketinde Malatya’da görev yapan komandolar, hem güvenliği sağlıyor hem de çocuklarla oyun oynuyor.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Gece asayiş, gündüz çocuklarla oyun

41'inci Komando Tugayı depremin ilk gününden bu yana Malatya'da ihtiyaç neredeyse oraya koşuyor. Komandolar 25 farklı noktada binlerce çadırın kurulmasında katkı sağladı. Malatya'yı etkileyen yıkıcı depremin ardından kurulan çadır kentte hayat normale dönmeye başladı. Yüzleri güldürmek için mücadele eden komandolar, ip atlama oyunuyla çocukların neşe kaynağı oldu.

ASRIN FELAKETİNDE 27'NCİ GÜN...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde binlerce canın yitirildiği Malatya'da depremzedeler için harekete geçildi ve yaralar sarılmaya başlandı.

ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERDE 265 BİN AİLE BARINIYOR

Malatya'da AFAD ve STK'ların desteği ile kurulan çadır ve konteyner kentlerde 265 bin aile barınıyor. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Yeni yaşam alanlarının kurulması için sona gelindi.

GEÇE ASAYİŞ, GÜNDÜZ ÇOCUKLARLA OYUN

Sahada mücadele veren 41'inci Komando Tugayı'na bağlı Mehmetçikler kent merkezi ve kırsalda bulunan mahallerde 7/24 nöbet tutuyor.
Kurulan çadırlarda depremzedelerle de sık sık bir araya gelen Mehmetçik, hem yüzleri güldürüyor hem de ihtiyaçları karşılıyor.TSK tarafından çocuklar için etkinlik alanları kuruldu ve zorlu süreçte yaşanan travmaların atlatılması için çalışmalar yapılıyor.

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Gece asayiş, gündüz çocuklarla oyun
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