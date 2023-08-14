Gece camdan nehre düşen adamın cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde akrabasının düğünü için gelen 33 yaşındaki evle Emre Can Işık düğünde eğlendikten sonra Karasu'nun yeni Mahalle kesimindeki barakaya eve geldi. İki arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarındaki barakaya gelen Emre Can Işık gece bir anda ortadan kayboldu. Sabah saat 11.00 sırasında uyanan arkadaşları Işık'ı bulamayınca durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis gençlerin kaldığı evi gören bir güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede Işık'ı barakaya girdiği ve bir daha çıkmadığı anlaşıldı.

Bu gelişme üzerine polis gencin gece Sakarya Nehri'ne düştüğü olasılığıyla arama çalışması başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma (SADU) ekibi, Sahil Güvenlik DEGAK ekibi nehrin üstü ve içinde arama çalışması başlattı. İlk gün yapılan arama çalışması havanın kararmasıyla son bulurken ekipler 2. gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sakarya Nehri'nin denize aktığı alan ve nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Işık'ın cansız bedeni bölgeden 200 metre uzaklıkta ekiplerin arama çalışması için nehre attığı ağa takıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrasında Işık'ın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine sevk kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede Emre Can Işık'ın gece istifra etmek için barakanın penceresini açtığını ve buradan Sakarya Nehri'ne düşerek hayatını kaybettiği yönünde burguları değerlendirmeye aldı.