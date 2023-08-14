Haberler Yaşam Haberleri Gece camdan nehre düşen adamın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 14.8.2023 11:47 Son Güncelleme: 14.8.2023 11:52

Gece camdan nehre düşen adamın cesedi bulundu

İstanbul’dan Sakarya’ya akrabasının düğününe gelen ve nehir kenarındaki tek katlı evde konaklayan genç adam için yapılan arama çalışmaları sonuç verdi. Evden 200 metre ilerdeki arama yapan dalgıç ağlarına takılan genç adamın gece nehre düştüğü tahmin ediliyor.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Gece camdan nehre düşen adamın cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde akrabasının düğünü için gelen 33 yaşındaki evle Emre Can Işık düğünde eğlendikten sonra Karasu'nun yeni Mahalle kesimindeki barakaya eve geldi. İki arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarındaki barakaya gelen Emre Can Işık gece bir anda ortadan kayboldu. Sabah saat 11.00 sırasında uyanan arkadaşları Işık'ı bulamayınca durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis gençlerin kaldığı evi gören bir güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede Işık'ı barakaya girdiği ve bir daha çıkmadığı anlaşıldı.

Bu gelişme üzerine polis gencin gece Sakarya Nehri'ne düştüğü olasılığıyla arama çalışması başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma (SADU) ekibi, Sahil Güvenlik DEGAK ekibi nehrin üstü ve içinde arama çalışması başlattı. İlk gün yapılan arama çalışması havanın kararmasıyla son bulurken ekipler 2. gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sakarya Nehri'nin denize aktığı alan ve nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Işık'ın cansız bedeni bölgeden 200 metre uzaklıkta ekiplerin arama çalışması için nehre attığı ağa takıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrasında Işık'ın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine sevk kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede Emre Can Işık'ın gece istifra etmek için barakanın penceresini açtığını ve buradan Sakarya Nehri'ne düşerek hayatını kaybettiği yönünde burguları değerlendirmeye aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe, 10 kişi Gaziantep’i tek farkla mağlup etti! Yeni transferler yıldızlaştı…
Erkekleri üzen karar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Münevver Karabulut cinayeti üzerinden çatır çatır antisemitizm
LGBT sapkınlığına öncülük eden Şahika Yüksel'den skandal sözler! Sapkın zihniyet gözünü çocuklara dikti
Chelsea Liverpool maçında Salah'tan Jürgen Klopp'a şok tepki!
Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı
Annesi ve anneannesini baltayla öldürdü
Yaylada... Derin sohbet
ARKADAŞINA GÖNDER
Gece camdan nehre düşen adamın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA