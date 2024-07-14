Gece deniz keyfi ölümle noktalandı

Kocaeli Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde önceki akşam oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara göre sahilde oturan 42 yaşındaki Recai Akbaba, bir süre sonra denize girdi ve gözden kayboldu. Bu durumu fark eden arkadaşları ve diğer vatandaşlar yardıma koştu. Kısa sürede bulunarak kıyıya alınan Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Pendik'ten arkadaşlarıyla birlikte Kandıra'ya geldiği öğrenilen Akbaba'nın cenazesi, tamamlanan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.