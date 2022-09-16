Haberler Yaşam Haberleri Gece doğum gününü kutladı, sabah ölü bulundu
Giriş Tarihi: 17.9.2022

Gece doğum gününü kutladı, sabah ölü bulundu

Gece doğum gününü kutladı, sabah ölü bulundu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yazlık konutlarına tatile gelen Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Buse İlgin (24), doğum günü olan 10 Eylül'de gündüz arkadaşlarıyla denize girdi. Akşam eve dönen İlgin, arkadaşları T.Ö., B.A. ve F.A.'yı davet ederek, doğum gününü evde birlikte alkol alıp kutladı. Arkadaşlarının kutlamanın bittiği gece saatlerinde ayrılması sonrası İlgin, evde yalnız kaldı. Sabah yakınlarının haber alamaması üzerine saat 11.00 sıralarına eve giden anneannesi H.V., Buse'yi yerde yatar halde buldu. Sağlık ve polis ekipleri, saçları ve yüz kısmında kan bulunan İlgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kayıtlara ölümü şüpheli olarak geçen İlgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kansızlık ilacı kullandığı belirtilen genç kızın ön otopsisinde kesin ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Yapılan detaylı otopsinin ardından Buse'nin kesin ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen İlgin, İstanbul'da toprağa verildi. Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse İlgin'in doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi hakkında yürekleri burkan haber!
SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu zirvedeydi! Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları AÇIKLANDI: TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ve ev fiyatları - 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
Karadeniz gazında flaş gelişme: Ekipman Filyos Limanı'na doğru yola çıktı
Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi açıklandı!
TOKİ arsa satışı projesi başlıyor! 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri nedir? 100 bin arsa projesi ne zaman başlıyor?
TOKİ evleri Konya'da nereye yapılacak, hangi ilçelere? TOKİ Konya'da nerede yapılacak, kaç adet?
ARKADAŞINA GÖNDER
Gece doğum gününü kutladı, sabah ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA