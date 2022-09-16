Gece doğum gününü kutladı, sabah ölü bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yazlık konutlarına tatile gelen Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Buse İlgin (24), doğum günü olan 10 Eylül'de gündüz arkadaşlarıyla denize girdi. Akşam eve dönen İlgin, arkadaşları T.Ö., B.A. ve F.A.'yı davet ederek, doğum gününü evde birlikte alkol alıp kutladı. Arkadaşlarının kutlamanın bittiği gece saatlerinde ayrılması sonrası İlgin, evde yalnız kaldı. Sabah yakınlarının haber alamaması üzerine saat 11.00 sıralarına eve giden anneannesi H.V., Buse'yi yerde yatar halde buldu. Sağlık ve polis ekipleri, saçları ve yüz kısmında kan bulunan İlgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kayıtlara ölümü şüpheli olarak geçen İlgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kansızlık ilacı kullandığı belirtilen genç kızın ön otopsisinde kesin ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Yapılan detaylı otopsinin ardından Buse'nin kesin ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen İlgin, İstanbul'da toprağa verildi. Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse İlgin'in doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı. DHA