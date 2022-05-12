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Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:55 Son Güncelleme: 12.5.2022 12:30

Gece kulübü çıkışı arkadaşını öldürdü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gece kulübü çıkışı arkadaşını öldürdü

Adana’da bir gece kulübünde eğlendikten sonda ayrılan iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti. Mehmet Yıldız (21), M.G. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis olaydan sonra katil zanlısını yakaladı.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız, iddiaya göre M.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla konser için Osmaniye'den Adana'ya geldi. Gece kulübünde eğlenen grup daha sonra konserden sonra dışarıya çıktıktan kısa bir sür sonra tartışmaya başladı.

KURTARILAMADI

Mehmet Yıldız ve M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında M.G.'yi bıçakla Yıldız'ı kalbinden yaraladı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı yakalanırken, attığı bıçak ise kaldırımlardaki çiçeklerin arasında bulundu.

Cinayet zanlısı M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Gece kulübü çıkışı arkadaşını öldürdü
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