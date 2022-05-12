Gece kulübü çıkışı arkadaşını öldürdü

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız, iddiaya göre M.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla konser için Osmaniye'den Adana'ya geldi. Gece kulübünde eğlenen grup daha sonra konserden sonra dışarıya çıktıktan kısa bir sür sonra tartışmaya başladı.

KURTARILAMADI

Mehmet Yıldız ve M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında M.G.'yi bıçakla Yıldız'ı kalbinden yaraladı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı yakalanırken, attığı bıçak ise kaldırımlardaki çiçeklerin arasında bulundu.

Cinayet zanlısı M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.