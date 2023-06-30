Gece kulübü çıkışı bıçaklanan 44 dikiş atılan Fatih B.: “Ben esnafım işletmeye et siparişini götürmüştüm iftira atılıp bıçaklandım”

Taksim'de geçtiğimiz Cuma günü 03.30 sıralarında bir gece kulübünde sevgilisiyle birlikte gece kulübüne giden E.O. ile Fatih B. arasında sevgilisine bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ve tartışmanın gece kulübü dışında kavgaya dönüştüğü ve bıçaklama olayının yaşandığı kaydedilmişti.

E.O. ile Fatih B. arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O. üzerinde bulunan bıçakla Fatih B'ye saldırıp ara sokaklarda yaşanan kovalamacanın ardından bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

VÜCUDUNA 44 DİKİŞ ATILDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih B'nin vücuduna 44 dikiş atıldı. Olayın ardından kaçan E.O. ise Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





"CEZA İNDİRİMİ ALMAK İÇİN BANA TACİZ İFTİRASI ATTI ÖLDÜRESİYE BIÇAKLADI"

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Fatih B. esnaf olduğunu belirterek, "Ben Beyoğlu'nda esnafım, et ticareti yapıyorum. Kafe, restoran ve barlara et dağıtımı yapıyorum. Gece bir bardan siparişlerim geldi, onları teslim ettim ve hem oradan hem diğer yerlerden ödemelerimi aldım. Lavaboyu kullanmak için tanıdığım başka bir bara girdim, elimi yüzümü yıkadım. Bu sırada içeri giren kişi düşerken düşmesin diye yardım etmek için onun kolundan sertçe tuttum onu tutmamla koluma vurdu. Ben de ona vurdum, gözbebeklerinin büyümüş olduğunu gördüm. Bana yaklaşarak "sen görürsün" dedi. Ben olayın orada kapandığını düşünerek dışarı çıktım. 300-400 metre yürüdüm ve arkamı döndüğümde bu kişinin arkamdan koşarak geldiğini gördüm. Beni takip etmiş, ben de panikle koştum ve beni yaraladı. Beni tanıyan esnaf arkadaşlar araya girip elini tuttular. Tekrar vuracakken beni kurtardılar. Mağdurum ölümden döndüm. Bu kişinin ağırlaştırılmış ceza almasını istiyorum. Böyle kişilerin sokaklarda gezmesini istemiyorum. Herkesin başına gelebilir. Bu kişi yakalandı polise verdiği ifadesinde benim bir kadını taciz ettiğimi iddia etmiş, ortada bir kadın yok. Çok ciddi bir yara aldım 44 tane dikişim var, ölümden döndüm. Beni tacizle suçladı, ben yaralandığıma mı üzüleyim? Evli çoluk çocuk sahibi insanım. Ortada bir kadın yok. Olay sonrası ceza indirimi alabilmek için taciz iftirasına başvuruyor. Daha önce de cezaevine girdiği için böyle bir ifade veriyor. Benim düşümcem, ben o gün bayağı bir ödeme topladığım için ceplerim kabarıktı. Para olduğunu hissedip beni gasp etmek için böyle bir yola başvurduğunu düşünüyorum." dedi.