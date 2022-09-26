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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Gece kulübünde ikinci çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gece kulübünde ikinci çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde 8 Eylül gecesi 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayların ardından 22 Eylül'de yaşanan silahlı saldırıda ise arkadaşlarını ziyarete gelen eski güvenlik görevlisi öldü. 8 Eylül'de Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E. içeri alınmayınca güvenlik görevlileri ile aralarında olay çıkmış, gecenin ilerleyen saatlerinde kulübü hedef alan motosikletli 4 kişinin açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralanmıştı. İki taraftan 9 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 4'ünün tutuklandığı olaylardan 14 gün sonra aynı mekân tekrar saldırıya uğradı. İddialara göre gece saatlerinde kulübün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, ateş açtı. Güvenlik görevlileri de karşılık verince çatışma yaşandı. Çatışma sırasında, daha önce çalıştığı kulüpteki arkadaşlarını ziyarete geldiği belirtilen Yasin Keskin kurşunların hedefi oldu. Keskin hastanede hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi Esenler'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

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Gece kulübünde ikinci çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti
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