Gece kulübünde kan aktı: 3 ağır yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gece kulübünde sabaha karşı olaylar çıktı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir müşteri ile gece kulübünde çalışan Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Öfkenden gözü dönen müşteri, belindeki silahı çıkarıp tartıştığı çalışanların üzerine kurşun yağdırdı. Büyük paniğin yaşandığı eğlence mekanındaki müşteriler korku içinde sağa sola kaçışırken, Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Zanlı kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, eğlence mekanına çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri 3 kişiyi vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.