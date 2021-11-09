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Giriş Tarihi: 9.11.2021 13:33 Son Güncelleme: 9.11.2021 13:34

Gece kulübünde korkunç son: 1 ölü, 1 yaralı!

DHA
Gece kulübünde korkunç son: 1 ölü, 1 yaralı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. S.Ö. (44), çalıştığı gece kulübünde kavga ettiği müşterilerden Süleyman Çapa’yı (37) bıçaklayarak öldürdü, A.G.’yi (38) ise ağır yaraladı...

Korkunç olay, saat 03.00 sıralarında Sart Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübü çalışanı S.Ö. (44) ile müşterilerden Süleyman Çapa (37) ve A.G. (38) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.Ö., Çapa ve A.G.'yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Çapa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.G. ise ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan S.Ö.'nün sürdüğü bildirildi.

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Gece kulübünde korkunç son: 1 ölü, 1 yaralı!
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