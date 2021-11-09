Gece kulübünde korkunç son: 1 ölü, 1 yaralı!

Korkunç olay, saat 03.00 sıralarında Sart Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübü çalışanı S.Ö. (44) ile müşterilerden Süleyman Çapa (37) ve A.G. (38) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.