Gece kulübündeki kavga cinayetle bitti

İstanbul Şişli'de 3 Nisan Perşembe günü bir gece kulübü önünde kendi aralarında kavga eden müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Bu sırada dışarı çıkarılan müşteriler işyeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Grup içerisindeki kişilerden bazıları silahla ateş açarak güvenlik görevlisi Armağan Türk'ü ve o sırada yoldan geçen M.A.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Türk'ü ve M.A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan M.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kulübün güvenlik görevlileri M.A., K.A.T. ve M.C.K.'yi gözaltına aldı.Müşteri olarak gece kulübüne gelen taraf A.T., E.T. ve H.T.'nin ise şüpheli S.U.'nun yardımıyla olaydan sonra Denizli'ye kaçtığı, orada da araç değiştirerek Antalya'ya geçtikleri tespit edilerek yakalandı. Diğer yandan silah kullanan güvenlik görevlisi İ.A. isimli şüpheli ise Yalova'da yakalandı. Diğer şüpheliler İ.A., M.A., K.A.T., A.T., E.T. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.