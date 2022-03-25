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Giriş Tarihi: 25.3.2022 14:16

Gece kulübündeki kavga kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gece kulübündeki kavga kanlı bitti

İstanbul Şişli’de bir AVM içinde bulunan gece kulübüne gelen 5 kişilik bir grup iddiaya göre içerideki kadınlara sarkıntılık yapınca bar görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Bu duruma öfkelenen grup dışarı çıkarak araçlarından aldıkları silahlarla kurşun yağdırdı. Açılan ateşte barın işletmecisi Gıyasettin Gümüş ölürken, barın güvenlikçisi de yaralandı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi'ndeki gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen 5 kişi ile çalışanları arasında müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı. Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, aldıkları silahlar ile gece kulübüne yeniden geldi.

Saldırganlar, gece kulübünde ateş açtı. Açılan ateş sonrası gece kulübü önündeki çalışanlardan Gıyaseddin Gümüş hayatını kaybetti. Gece kulübü çalışanı Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulundu. Yaşanan olayın ardından 5 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Gece kulübündeki kavga kanlı bitti
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