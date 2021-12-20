’Dumanlar’ için hesap vakti! Gece kulüplerini ve taksi duraklarını haraca bağlamışlardı

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM içerisindeki çeşitli eğlence mekânlarından ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddiasıyla yargılanan "Dumanlar" olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Veysi Duman'ın (39) yaptığı öne sürülen suç örgütü geçtiğimiz yıl yapılan operasyonla çökertilmişti. Suç işlemek için örgüt kurmaktan yargılanan Ahmet Duman, Ercan Duman, Faysal Duman, Mahir Duman, Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman'ında aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 26 sanık hakkındaki suçlamaları reddetti.

VATANDAŞI KORKUTARAK SİNDİRİYORLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, polise yapılan isimsiz bir ihbar sonucu soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı. İddianamede Mehmet Veysi Duman liderliğindeki oluşumun, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde yağma, silahla yaralama gibi suçları örgüt kurarak işledikleri ve vatandaşı korkutarak sindirdikleri aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Mehmet Veysi Duman liderliğinde oluşan ve Mehmet Veysi'nin cezaevinde bulunduğu sürede ise yöneticiliğini Mesut Duman'ın yaptığı öne sürülen örgütün organize bir şekilde suç işlediği belirtildi.

POLİSLERE SALDIRMIŞLAR

İddianamede gelen ihbar üzerine polislerin Beylikdüzü'nde bulunan AVM'ye baskın düzenledikleri ve olay yerinde bulunan örgüt üyelerinin polislere saldırdıkları ifade edildi. Hazırlanan iddianamede 26 sanık hakkında çeşitli suçlardan, değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

"CAHİLLİK YAPTIM, MEHMET VEYSİ DUMAN'IN SUÇUNU ÜSTLENDİM"

Duruşmada kendisine söz verilen sanık Muhammed Emre Arslan savunmasında "Benim olaylarla bir alakam yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Orhan Dağ benim üniversitede sınıf arkadaşımdır. Ben de onunla aynı evde kalıyordum. Ben uyuyordum, eve biri gelmişti ama kim olduğunu bilmiyorum. Mehmet Veysi Duman silah yakalatmış, daha önceden de infazının olduğunu ve bir daha silahla ilgili bir konu olursa ceza evine girer tutuklanır diye silahı birinin üstlenmesi gerekiyormuş, ben orada bir cahillik yapıp gidip suçu üstlendim. Eve gelip suçu üstlenmemizi isteyen kişiyi bilmiyorum. Ben zaten dosyada bulunan diğer hiç kimseyi de tanımıyorum" dedi.

"4-5 KİŞİ GELİP ATEŞ ETTİLER, DELİKANLILIK YAPIP ŞİKAYETÇİ OLMAMAMIŞTIM"

Kendisine ait eğlence mekânının kurşunladığını belirten müşteki Kerem Fidan duruşmadaki beyanın da "Olay günü Avcılar'daki işyerime gitmiştim. Araçla dört beş kişi kadar gelip ateş ettiler. Çalışanım yaralandı, iş yerim kapandı. Ateş edenler Kemal Kadak ve Mesut Duman vardı. Bir de Orhan Dağ isimli bir şahıs vardı. İsmini saydığım üç kişiden şikâyetçiyim, diğer sanıklardan şikâyetçi değilim. Ben o gün delikanlılık yapıp ilk verdiğim ifadede onlardan şikâyetçi olmamıştım" dedi. Mahkeme heyeti sanıklar Ayhan Yılmaz ve Mehmet Veysi Duman hakkında yakalama kararı çıkararak eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.