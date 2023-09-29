Gece müşterisini evine bırakan kuaför cinayete kurban gitti! Yanlışlıkla kuaför öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde saat 23.30 sularında meydana gelen olayda kuaförlük yapan Furkan Şahin gece son müşterisini tıraş etti. Müşterisini aracı ile evine bırakıp daha sonrada kendi evine gitmek için yola çıktı. Yeşilbahçe Mahallesi'nde müşterisini aracıyla bıraktığı sırada siyah bir araç gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

SIRTINDAN VURULDU

Korkunç saldırıda Furkan Şahin sırtına isabet eden kurşunla vuruldu. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Furkan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı öğrenen Furkan Şahin'in yakınları cinayet yerine koştu. Karşılaştıkları manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YEĞENİM KARAMBOLE GİTTİ

Yeğeninin yanlışlıkla öldürüldüğünü belirten Birol Şahin, "Furkan son müşterisin tıraş ettikten sonra evine bıraktığı sırada silahlı kişiler gelip ateş ediyor. Müşterisi olay meydana gelmeden önce telefonda alacak verecek meselesi yüzünden biri ile konuşuyor. Yeğenim kendi işinde gücünde biri idi. Karıncayı incitmezdi" diye konuştu. Furkan Şahin'in cenazesi Ermenek Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.