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Giriş Tarihi: 22.5.2022 11:22 Son Güncelleme: 22.5.2022 11:37

Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu... Yakalandı ve tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu... Yakalandı ve tutuklandı

İstanbul’da gece geç saatlerde girdiği iş yerlerini soyan bir kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece saatlerinde kapılarını kırarak girdiği iş yerlerini soyan bir kişiyi yakaladı. Son olarak Bağcılar İlçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giren S.Y. isimli kişi; adresten üç dizüstü bilgisayar, iki LCD televizyon, bir boya ölçme cihazı, bir matkap, levye ve keski çaldı.

Polisler tarafından takip edilen S.Y., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu, yakalandı ve tutuklandı | Video

Esenler ve Arnavutköy İlçeleri'nde "Yankesicilik ve Oto Hırsızlığı" suçlarından ötürü aranan ve "Oto Hırsızlığı, Kapkaç, Yankesicilik, Mala Zarar Verme, Yağma, Gasp, İş Yerinden Hırsızlık ve Açıktan Hırsızlık" suçlarından sabıkaları olan S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Y.'nin çaldığı malzemeler ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

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Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu... Yakalandı ve tutuklandı
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