Gece Tırnak Kesilir Mi? Gece Tırnak Kesmek Günah Mı, Caiz Mi, Dini Hükmü Ne?

Gece tırnak kesilir mi sorusu hakkındaki cevaplar günümüzün şartlarında eskiye göre farklı cevaba sahiptir. Gece tırnak kesmek günah mı hakkında birçok alimin görüşleri vardır. Ortak bir bakış açısından İslam'a göre gece tırnak kesersek ne olur konusunda sakınca görülmemektedir. Zaten tırnağın uzatılması da çok sıcak bakılmayan bir konudur. Çünkü temizlik önemlidir ve abdest içinde dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple İslam dini çizgisinde gece tırnak kesmek günah mı, caiz mi, dini hükmü ne noktalarına değinilecektir.

Gece Tırnak Kesilir Mi?

Tırnak kesmek hem sağlık açısından hem de İslam dini açısından önemlidir. Çünkü İslam dini temizliğe önem veren bir dindir. Abdest alındığında da tırnağının uzunluğuna ve kısalığına dikkat edilmesi gerekir. Çünkü abdest alırken suyun deri altına geçmesi gerekmektedir. Peygamber Efendimizin (sallâllâhu aleyhi ve sellem) tırnak kesimi konusunda hadisi vardır. "Kim Cuma günü tırnaklarını keserse, Allah onu öbür Cuma'ya kadar ve üç gün daha fazlasıyla belâlardan korur." Hadislerde de yer alan tırnak kesiminin gece mi sabah mı kesilmesi daha iyi olacağı hakkında birtakım görüşler vardır.

Gece Tırnak Kesmek Günah Mı, Caiz Mi?

Cuma günü tırnak kesmenin sünnet olduğuna yönelik hadise yer verilmiştir. Eski zamanlarda gece yakılan ışığın olmaması, tırnağın gece kesilmemesine neden olmuştur. Çünkü kesilen tırnak temiz değildir ve İslam dini de temizliği emretmektedir. Tırnağın eski zamanlarda akşam karanlıkta kesilmesi, o parçanın nereye gittiğinin görülmemesi gibi problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum gece tırnak kesilmemesine neden olmuştur. Fakat günümüzde geceleyin ışığın olması yani her yerin aydınlık olmasından kaynaklı gece tırnağın kesilmesinde problem görülmemektedir. Günümüzde gece tırnak kesilmemesi ve günah olduğu gibi yanlış bir bilgi vardır. Aslında bu eski zamanlarda bazı imkanlardan kaynaklıdır. Gece tırnak kesilmesinin günah oluşu İslam dininin bakış açısı değildir. Dolayısıyla gece tırnak kesmek günah değildir.