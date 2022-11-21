Haberler Yaşam Haberleri Gece Tırnak Kesilir Mi? Gece Tırnak Kesmek Günah Mı, Caiz Mi, Dini Hükmü Ne?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:03 Son Güncelleme: 21.11.2022 11:07

Gece Tırnak Kesilir Mi? Gece Tırnak Kesmek Günah Mı, Caiz Mi, Dini Hükmü Ne?

Gece tırnak kesilir mi sorusuna eski zamanlarda hayır, günümüzde ise evet cevabı verilmektedir. Bu ikilemin sebebi eskiden gece tırnak kesildiğinde ışığın olmaması ve nereye sıçradığının görülmemesidir. İslam dini çerçevesinde, gece tırnak kesmek günah mı konusu sakıncalı görülmemektedir. Gece tırnak kesmek günah mı, caiz mi, dini hükmü ne gibi başlıklar, konu hakkındaki net cevapları verecektir. İslam’a göre gece tırnak kesersek ne olur ya da olacağı Müslüman bireylerin dikkate aldığı konudur.

Gece Tırnak Kesilir Mi? Gece Tırnak Kesmek Günah Mı, Caiz Mi, Dini Hükmü Ne?

Gece tırnak kesilir mi sorusu hakkındaki cevaplar günümüzün şartlarında eskiye göre farklı cevaba sahiptir. Gece tırnak kesmek günah mı hakkında birçok alimin görüşleri vardır. Ortak bir bakış açısından İslam'a göre gece tırnak kesersek ne olur konusunda sakınca görülmemektedir. Zaten tırnağın uzatılması da çok sıcak bakılmayan bir konudur. Çünkü temizlik önemlidir ve abdest içinde dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple İslam dini çizgisinde gece tırnak kesmek günah mı, caiz mi, dini hükmü ne noktalarına değinilecektir.

Gece Tırnak Kesilir Mi?

Tırnak kesmek hem sağlık açısından hem de İslam dini açısından önemlidir. Çünkü İslam dini temizliğe önem veren bir dindir. Abdest alındığında da tırnağının uzunluğuna ve kısalığına dikkat edilmesi gerekir. Çünkü abdest alırken suyun deri altına geçmesi gerekmektedir. Peygamber Efendimizin (sallâllâhu aleyhi ve sellem) tırnak kesimi konusunda hadisi vardır. "Kim Cuma günü tırnaklarını keserse, Allah onu öbür Cuma'ya kadar ve üç gün daha fazlasıyla belâlardan korur." Hadislerde de yer alan tırnak kesiminin gece mi sabah mı kesilmesi daha iyi olacağı hakkında birtakım görüşler vardır.

Gece Tırnak Kesmek Günah Mı, Caiz Mi?

Cuma günü tırnak kesmenin sünnet olduğuna yönelik hadise yer verilmiştir. Eski zamanlarda gece yakılan ışığın olmaması, tırnağın gece kesilmemesine neden olmuştur. Çünkü kesilen tırnak temiz değildir ve İslam dini de temizliği emretmektedir. Tırnağın eski zamanlarda akşam karanlıkta kesilmesi, o parçanın nereye gittiğinin görülmemesi gibi problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum gece tırnak kesilmemesine neden olmuştur. Fakat günümüzde geceleyin ışığın olması yani her yerin aydınlık olmasından kaynaklı gece tırnağın kesilmesinde problem görülmemektedir. Günümüzde gece tırnak kesilmemesi ve günah olduğu gibi yanlış bir bilgi vardır. Aslında bu eski zamanlarda bazı imkanlardan kaynaklıdır. Gece tırnak kesilmesinin günah oluşu İslam dininin bakış açısı değildir. Dolayısıyla gece tırnak kesmek günah değildir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı AVM'nin dördüncü katından düşerek vefat etti!
Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Keskin kalemi ve eşsiz yazıları hiç unutulmayacak
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Tokat’ta özel hastanede skandal görüntü! Bakan Koca ‘Toleransımız yok’ diyerek duyurdu: Faaliyeti durduruldu
Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
BUGÜN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi!
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA: Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ayrıntıları paylaşıldı: 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gece Tırnak Kesilir Mi? Gece Tırnak Kesmek Günah Mı, Caiz Mi, Dini Hükmü Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA