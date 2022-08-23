Gece yarısı gürültü cinayeti... Eşinin gözü önünde başından vuruldu

Bahçelievler Zafer Mahallesinde önceki gün gece saat 02:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir grup genç mahallede gürültü yapıyorlardı, gürültü geç saatlere kadar devam edince N.A. onları uyardı. Ancak grup hiç oralı olmadı aynı şekilde gürültü yapmaya devam etti. Bunun üzerine Temel Arslan ve eşi N.A. onları uyarmak için dışarı çıktı. Grupla çift arsında tartışma çıktı. Biri bıçak çekip Temel Arslan'a saldırmaya başladı. Bunun üzerine diğer arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Bir süre süren kavgadan sonra Temel Arslan ve eşi N.A. evine dönerken bir el silah sesi duyuldu. Eşinin gözleri önünde başından vurulan Temel Arslan kanlar içinde yere yığıldı.