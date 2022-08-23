Gece yarısı gürültü cinayeti... Eşinin gözü önünde başından vuruldu

Bahçelievler Zafer Mahallesinde önceki gün gece saat 02:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir grup genç mahallede gürültü yapıyorlardı, gürültü geç saatlere kadar devam edince N.A. onları uyardı. Ancak grup hiç oralı olmadı aynı şekilde gürültü yapmaya devam etti. Bunun üzerine Temel Arslan ve eşi N.A. onları uyarmak için dışarı çıktı. Grupla çift arsında tartışma çıktı. Biri bıçak çekip Temel Arslan'a saldırmaya başladı. Bunun üzerine diğer arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Bir süre süren kavgadan sonra Temel Arslan ve eşi N.A. evine dönerken bir el silah sesi duyuldu. Eşinin gözleri önünde başından vurulan Temel Arslan kanlar içinde yere yığıldı.
EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURULDU
Feryat figan bağıran kadın hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Temel Arslan burada yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada bir tabanca ve kovan bulurken, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de topladı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, grup içinden Temel Arslan'a ateş eden kişinin S.Y. olduğunu saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., ve kavga sırasında Arslan'a bıçakla saldıran Hüseyin B. ve E.G.'yi (17) gözaltına aldı. 3 kişi emniyette sorguya alınırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi.